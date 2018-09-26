В «Автодоре» объявили о начале работ над автотрассой «Москва – Казань»

Октябрь ознаменуется началом строительства платной автотрассы «Москва-Казань». Старт процесса начнется с объявления конкурса предпроектных работ.

После этого будут проанализированы планировочные решения для новой трассы. Протяженность дороги будет равна 729 километрам. Трасса пройдет через Нижний Новгород и соединит столицу России и столицу полуавтономной Республики Татарстан. Как передает сайт RG со ссылкой на «Автодор», окончание строительства намечено на 2024 год.

В будущем автотрасса «Москва-Казань» станет частью коридора Европа – Западный Китай.