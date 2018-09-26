США передадут Украине два списанных катера береговой охраны

США передадут Украине два списанных патрульных катера береговой охраны класса «Айленд» - «Кушинг» и «Драммонд». Об этом сообщается на официальном сайте береговой охраны.

Оба катера были построены в 1988 году и относятся к серии В. Партию из 49 катеров для береговой охраны США поставил Bollinger Shipyards, они прослужили по 20-30 лет. Списание ранних катеров началось еще в 2005 году, а «Кушинг» и «Драммонд» были списаны в 2017-м – для последующей передачи Украине.

Длина катеров типа «Айленд» - 33 метра, ширина – шесть метров. Вооружение – 25-миллиметровая автоматическая пушка Мk-38 и два пулемета калибра 12,7 миллиметров. Экипаж, включая трех офицеров, 12-16 человек.

Списанные катера передадут Украине 27 сентября на базе береговой охраны в Балтиморе. Ожидается, что в церемонии будет участвовать президент Украины, находящийся в настоящее время в США. Ранее такие же списанные катера американцы передали Грузии и Коста-Рике.