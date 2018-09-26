Болтон рассказал об агрессивном настрое Вашингтона на реализацию санкций против Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заверил, что американское правительство настроено на «агрессивную» реализацию своих санкций против Ирана.

По его словам, осуществление санкционной политики будет «агрессивным и непоколебимым». Отдельно он призвал международную платежную систему SWIFT в необходимости присоединиться к компаниям, которые пересматривают свои отношения с Ираном. Слова Болтона передают РИА Новости.

Ранее Джон Болтон озвучил условие вывода американских войск с территории Сирии. По его словам, это может произойти только тогда, когда соответствующие действия произведет Иран.