Фургал приступит к губернаторской работе 28 сентября

Избранный глава Хабаровского края Сергей Фургал вступит в должность 28 сентября. Информация об этом появилась после заседания краевого избиркома.

После подведения итогов второго тура губернаторских выборов, которые прошли в Хабаровском крае, новоизбранный глава лично сообщил журналистам сроки начала своей новой работы.

«В должность вступлю в пятницу», — передает ТАСС слова Фургала.

Также он отметил, что заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ также вскоре будет подписано и у него начнется «новая фаза жизни».

Напомним, ранее представитель партии ЛДПР Сергей Фургал был избран новым губернатором Хабаровского края. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Фургал набрал 69,57% голосов.