В Сирии оценили последствия поставок зенитно-ракетных комплексов С-300

В сирийском внешнеполитическом ведомстве оценили последствия поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 в САР. Заявление замглавы МИД Сирии Фейсала Мекдада китайскому агентству «Синьхуа» цитирует РИА Новости.

По словам Мекдада, присутствие в Сирии С-300 заставит Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по сирийской территории.

«Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше», - заявил Мекдад.

Как сообщает РИА Новости, ЗРК С-300 могли появиться в Сирии уже давно: САР законтрактовала поставку комплексов еще в 2010 году. Однако тогда Израилю удалось настоять на отмене сделки. Теперь же ситуация изменилась.

17 сентября при отражении налета израильских ВВС сирийскими ПВО был случайно сбит российский Ил-20: израильские летчики атаковали цели, прикрываясь заходившей на посадку более крупной машиной. 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в Сирию в течение двух недель будут поставлены ЗРК С-300. Кроме того, Россия оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматическими системами управления и будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, а также бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, совершающей налеты на территорию Сирии.