Выставка «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса» открылась в Москве

24 сентября 2018 года в столице в рамках Фестиваля культуры Возрождения впервые открылась интерактивная выставка «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса». Она будет работать одновременно в Румянцевском зале отдела рукописей Российской государственной библиотеки и в Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В качестве экспонатов представлены сканы иллюминированных рукописных книг из фондов Амброзианской библиотеки (г. Милан), относящихся к итальянской эпохе Возрождения, а также редчайшие манускрипты XV-XVI вв. из отдела рукописей РГБ. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия, Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата».

Торжественная церемония прошла в доме Пашкова – одном из самых знаменитых классицистических зданий Москвы, принадлежащем РГБ. С вступительным словом выступила заместитель генерального директора по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко.

По её словам, в Румянцевском зале библиотеки постоянно проходят выставки, раскрывающие наши рукописные фонды. «Но «Эпоха в миниатюре» это принципиально новая экспозиция, поскольку современные цифровые технологии позволили нам показать рукописи из собрания РГБ вместе с жемчужинами Амброзианской библиотеки. Эта замечательная история будет интересна и для исследователей и для всех, кому интересна одна из самых ярких эпох в истории человечества - эпоха Возрождения», - подчеркнула Наталья Самойленко.

Среди иллюминованных рукописей из фондов РГБ – «Сатиры» Юния Ювенала и Персия Флакка (Рим, около 1500 г.), «Заговор Катилины» Гая Саллюстия Криспа (Италия, Венеция, конец XV в.), «Ворон, или лабиринт любви» Джованни Боккаччо (Болонья, XV в.). Композиционные особенности рукописей дают представление о книжном искусстве Возрождения и традициях античных произведений в ту эпоху.

Помимо редчайших манускриптов на сенсорных панелях в Румянцевском зале и в Главном здании Свято-Тихоновского университета можно в мельчайших деталях увидеть рукописные книги времён итальянского Возрождения, связанных с именами Боккаччо, Данте и Петрарки из Амброзианской библиотеки.

«Церковная и научная библиотека была создана в 1609 году. Её основатель кардинал Федерико Борромео собирал со всего мира коллекцию рукописей и книг, написанных на всех языках. Он был уверен, что для собственного развития и самосознания необходимо изучать и исследовать книги других культур, - рассказал доктор Амброзианской библиотеки и академии монсеньёр Франческо Браски. – Наша коллекция сейчас включает более 40 тысяч рукописей, рисунков европейских художников XIV-XIX вв. и другие культурные ценности».

Центральным экспонатом выставки является иллюстрированный манускрипт с сочинениями Вергилия - «Амброзианский Вергилий», принадлежавший Франческо Петрарке. На полях страниц остались заметки, сделанные рукой поэта. Приём они относятся не только к сочинениям Вергилия и античной литературе – некоторые из них имеют дневниковый характер и несут в себе ценную информацию о жизни и творчестве Петрарки. Самой знаменитой записью в рукописи является заметка на листе, приклеенном к обложке – это заметка о Лауре, легендарной возлюбленной поэта.

Организатором выставки выступил Историко-культурный и просветительский центр Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» совместно с Амброзианской библиотекой и Российской государственной библиотекой.

Как сообщил проректор ПСТГУ по научной работе протоиерей Константин Польсков, наше сотрудничество с Амброзианской библиотекой началось восемь лет назад.

«С друзьями из Милана мы реализуем проект «Святитель Амвросий Медиоланский. Собрание творений». В рамках проекта впервые планируется опубликовать в современном переводе на русский язык с параллельным латинским текстом полное собрание творений миланского (медиоланского) епископа второй половины IV в., включая письма, - отметил священник. – Удивительным образом эпоха античности, отдалённая от нас тысячелетиями, оказывается очень актуальной в наше время. Поэтому мы решили провести такое совместное мероприятие».

Интерактивная выставка «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса» будет работать в Румянцевском читальном зале отдела рукописей РГБ и Главном здании ПСТГУ до 28 сентября.