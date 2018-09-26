До закрытия МКС Россия направит к ней еще 17 кораблей «Союз»

До утвержденного странами-операторами окончания эксплуатации МКС Россия направит на станцию еще 17 кораблей «Союз МС». Такое количество пилотируемых кораблей уже заказаны в производство на мощностях РКК «Энергия», сообщает РИА Новости.

Партнеры по МКС – Россия, США, Европейское космическое агентство и Канада – договорились эксплуатировать международную станцию до конца 2024 года. Далее будет определена ее дальнейшая судьба – либо срок эксплуатации будет продлен, либо станцию предстоит сместить с орбиты и затопить. В этом случае российский сегмент МКС может быть отстыкован и использован как национальная космическая станция.

Два пуска должны быть произведены до конца этого года – к МКС отправятся «Союз МС-10» и «Союз МС-11». В 2019 году состоятся четыре пуска, два – в 2020 году, с 2021 по 2024 годы запланированы по два пуска. Последний старт к МКС будет осуществлен в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия намерена перейти на корабли класса «Союз-5», пилотируемый запуск которого запланирован на 2024 год.