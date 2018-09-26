Косачев назвал выступление Трампа «лучиком света в темном царстве» отношений России и США

Российский дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал «Звезде» свою оценку выступления американского лидера Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам Косачева, охарактеризовать речь хорошо помогает сравнение с выступлениями предыдущих президентов США.

«Степень завороженности зала на выступлениях американских президентов раз от раза снижается. В прошлые годы это был зал, который внимал истине в последней инстанции, это были многочисленные аплодисменты, и это был некий «гуру», который выступал с трибуны ООН. Этого и в помине нет сейчас», — рассказал дипломат.

По его мнению, это связано с тем, что многие страны находятся в замешательстве от того, чего ждать от Соединенных Штатов Америки при нынешнем президенте, и усматривают в его выступлении множество противоречий. Косачев отметил, что в нем присутствовали «совершенно замечательные слова о том, что никто никому не должен навязывать свою политическую волю, что нужно уважать суверенитет других стран, что у каждой страны есть право на собственные национальные интересы», и что «это чудесно» и под этими словами можно подписываться.

«Но дальше все эти замечательные тезисы американцы склонны распространять только на себя и на своих ближайших лояльных союзников. А вот остальному миру придется опять подчиняться доминированию, диктату и навязыванию политической воли со стороны Соединенных Штатов», — отметил Косачев.

Он также упомянул, что в своем заявлении Трамп единожды вспомнил о России в контексте энергетической безопасности, и тут же бросил упрек в адрес Германии, которая вот-вот окажется «в силках энергетической опасности». Косачев назвал такие слова «откровенным вмешательством» в дела между Россией и Германией.

«Это совершенно неуместная позиция со стороны Соединенных Штатов Америки, если только за этой позицией не скрывается банальное “продавливание” своих собственных коммерческих интересов, о чем всем хорошо известно», — заявил российский дипломат.

Подытоживая, Косачев заявил, что «сказано было достаточно много правильного и хорошего, сказано было достаточно много неправильного и плохого», и при этом можно не согласиться с очень многими категоричными оценками, которые раздавал Трамп в адрес суверенных государств. Также из-за «зацикленности» Трампа на американском праве применять односторонние санкции, дипломат «далек от оптимизма».

Косачев подчеркнул, что единственный «лучик света в темном царстве» заключается в том, что Россию перестали публично относить к «оси зла», не происходит ее демонизации, что значит возможное противостояние Трампа тому своему окружению, которое «по-прежнему хочет Россию к этой оси относить».

«Это создает пространство и возможности для движения вперед в российско-американских отношениях», — заявил дипломат.

Ранее в Нью-Йорке началась Генассамблея ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Сразу по прилету он принял участие в министерской встрече «Пятерки» с Ираном.