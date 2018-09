Житель Йоханнесбурга четыре дня прожил с ножом в голове

Гражданин ЮАР прожил четыре дня с 10-сантиметровым ножевым лезвием в голове и остался жив. Как сообщает британская The Sun, мужчина сильно повздорил с кем-то в одном из баров Йоханнесбурга. Слово за слово, и в возникшей драке бедняга получил удар ножом в левый глаз. Однако мужчина был настолько пьян, что не обратил никакого внимания на ранение и просто отправился спать.

Протрезвев, он обнаружил, что у него сильно болит глаз и обратился за помощью к медикам. Те сделали рентген и обнаружили в голове пострадавшего 10-сантиметровое лезвие ножа, во время удара соскочившего с рукояти. Нож лишь чудом не задел ни крупных кровеносных сосудов, ни жизненно важных органов. Издание сообщает, что из-за бюрократической волокиты мужчине пришлось четыре дня прожить с лезвием в голове, но затем ему все же сделали операцию и инородное тело удалили.

Сам пострадавший уже сделал из случившегося далеко идущие выводы. Пить он, естественно, не бросил, но дал себе слово не строить из себя героя и не приставать к вооруженным ножами и пистолетами посетителям баров.

