Зашел и вышел: Порошенко случайно оказался в переговорной Лаврова в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил шуткой на неожиданное появление украинского президента Петра Порошенко, который ошибся дверью и случайно оказался в комнате российской делегации.

Около 15 секунд потребовалось лидеру Украины, чтобы осознать, где он находится. После чего он удалился в зал заседаний.

Лавров коротко прокомментировал появление Порошенко в комнате фразой «наверное, с туалетом перепутал». Об этом передает РИА Новости.

Ранее в рамках проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Иенсом Столтенбергом. Целью встречи стало обсуждение темы качества политического диалога России и Североатлантического альянса.