Эмоционально, поверхностно, для «одноэтажной» Америки – Слуцкий описал выступление Трампа на Генассамблее ООН

Российский политический деятель, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал «Звезде» о том, как началось, как продолжилось и чего коснулось выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, американский лидер начал свою речь с того, что «меньше, чем за два года, страна (США – прим. ред.) достигла оглушительных успехов в экономике и борьбе с безработицей». Зал встретил эти слова смехом. После чего, Трамп, отметив, что не ожидал такой реакции, продолжил говорить о необходимости давления на Иран, который он ожидаемо назвал «спонсором терроризма».

После этого президент Америки обрушился с резкой критикой на страны ОПЕК, которые, по его мнению, «обкрадывают» весь остальной мир, и также посетовал, что после вступления Китая в ВТО, «США потеряли огромное количество рабочих мест в промышленности».

Слуцкий отметил, что в целом Трамп выдвинул множество ожидаемых, но спорных и трудно комментируемых тезисов. Российский политик выразил мнение, что речь была написана командой Трампа с учетом его эмоциональности и с целью укрепления имиджа «защитника простых американцев».

«Этот имидж он на себя натягивал, если позволите так выразиться, в предвыборной компании, и тоже самое делает и сейчас, накануне выборов в Конгресс», — заявил Слуцкий.

Выступление Трампа он охарактеризовал как психологичное для «одноэтажной» Америки, которая за него голосует.

Также Трамп коснулся в своей речи вопросов проекта «Северный поток-2» и ситуации в Сирии. По словам Слуцкого, эти упоминания были кратковременными, но отчетливыми.

«Сказать, что выступление принесло какие-то сюрпризы, обозначило какие-то абсолютно неожиданные точки – нельзя», — подытожил Слуцкий.

Как выразился политик, выступление прошло «в духе Трампа, экстравагантно, эмоционально и достаточно поверхностно».

Ранее в Нью-Йорке началась Генассамблея ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Сразу по прилету он принял участие в министерской встрече «Пятерки» с Ираном.