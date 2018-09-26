В Рыбинске пес контролирует ход реконструкции местного парка

Пес по кличке Бим каждый день приходит в рыбинский Карякинский парк, где сейчас идет благоустройство, и «контролирует» ход работ по реконструкции. Пес настолько постоянен в своей привычке, что местные жители уже прозвали его Хатико.

«Пес приходит в парк каждый день, выбирает себе место и сидит минут 20–30, смотря в даль, Техника его не пугает. Видать, тоже следит за обновлением парка», - написал в соцсети ВКонтакте Кирилл Литвинюк.

Жители Рыбинска гадают, что именно контролирует собака. Кое-кто считает, что Бим зарыл где-то в парке кость и следит за тем, чтобы его «клад» никто не тронул.

Сейчас уже известно, что пес по кличке Бим живет в доме напротив парка. Еще щенком он частенько пролезал под забором и убегал гулять. Жители окрестных домов считали его ничьим и охотно подкармливали. Однако потом стало известно, что у Бима есть и дом, и хозяева. Сейчас псу больше года, но свои щенячьи привычки – гулять, где вздумается – он, похоже, сохранил.