Разрывая тишину: в Сети появилось видео крика «испуганных» сосисок

Пользователи Сети оценили ролик, на котором показан процесс приготовления необычных сосисок.

Автор ролика, размещенного на Youtube, демонстрирует жарку продуктов на сковороде. В какой-то момент он слегка потряхивает сковороду, чтобы перевернуть сосиски, и они начинают издавать звук, похожий на непрекращающиеся крики.

За день ролик набрал более полумиллиона просмотров. Некоторые пользователи писали в комментариях, что «крики» сосисок их буквально заворожили. Нашлись и те, кто просил «избавить их от страданий».