Новый лимузин Дональда Трампа впервые появился на публике

Новый президентский лимузин, уже получивший кличку The Beast («Зверь») был впервые показан широкой публике во время визита Дональда Трампа в Нью-Йорк на 73-й Генассамлею ООН. Ранее сообщалось, что новый лимузин был готов к передаче клиенту еще весной, однако до недавнего времени Дональд Трамп передвигался на лимузине своего предшественника.

Про «Зверя» известно, что он создан на платформе тяжелого пикапа. Лимузин хорошо вооружен: внутри имеется арсенал автоматического огнестрельного оружия, есть пушки, стреляющие слезоточивым газом, а дверные ручки снабжены системой электрошокинга. Также лимузин имеет запас крови необходимой Трампу группы.

Кевларовые шины способны противостоять пулям и осколкам. А в случае нападения бронекапсула лимузина становится полностью герметичной.