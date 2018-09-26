Использование телефона супруга предложили считать преступлением

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил приравнять несанкционированный доступ к смартфону супруга к преступлению. Законопроект об этом внесен на рассмотрение.

Суть предложения в том, чтобы пары мужчин и женщин начали заключать письменные соглашения на то, чтобы получать доступ к гаджетам друг друга. Мотивирует Петров это тем, что смартфон – предмет персональный, с конфиденциальной информацией, и его несанкционированное использование должно квалифицироваться по уголовной статье как вмешательство в личную жизнь. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, американская компания Apple добавила «рейтинг доверия» в последнем обновлении операционной системы своих гаджетов. Правка была внесена в политику конфиденциальности. Рейтинг введен для борьбы с мошенничеством и формируется, исходя из звонков и отправленных электронных сообщений владельцев смартфонов.