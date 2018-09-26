Львовский бронетанковый завод показал своих новых «Львов»
Основной работой новой бронемашины сопровождения станет эвакуация военной техники и ее ремонт в условиях боевых действий.
Фото: ukroboronprom.com.ua
Львовский бронетанковый завод успешно провел предсерийные испытания ремонтно-эвакуационной бронемашины «Лев».
Базой для постройки стал танк Т-72. Основной работой для «Льва» станет эвакуация военной техники и ее ремонт в условиях боевых действий. Оснащена машина лебедкой, тросом, электросварочным оборудованием, краном-стрелой и грузовой платформой. Данные приводит «Укроборонпром».
Число членов экипажа бронемашины равняется трем, вооружена она пулеметом НСВТ. Как сообщает источник, «Лев» создавался с целью усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.