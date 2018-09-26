Новые iPhone не прошли проверку на прочность

Новые iPhone, представленные на позапрошлой неделе, оказались такими же хрупкими, как их предшественники, но значительно более дорогостоящими в ремонте. К такому выводу пришли эксперты компании SquareTrade. Они провели несколько «краш-тестов» новых смартфонов iPhone XS и XS Max. Процесс проверки выложен на YouTube.

Дорогостоящие гаджеты роняли с высоты человеческого роста (182 см) передней и задней панелями на твердые поверхности. В результате теста эксперты пришли к выводу, что новинки Apple очень чувствительны к ударам, особенно к падениям. Так, у XS при падении экран разбился на мелкие кусочки, а у XS MAX весь покрылся трещинами – то есть, в любом случае, экран было необходимо менять. А замена экрана у XS MAX сейчас обойдется минимум в 20 тысяч рублей. Не держит удар и задняя панель.

Также пользователи уже жалуются на низкое качество самих экранов. У iPhone XS, например, при уменьшении до минимума яркости, черный цвет отображается как серый с оранжевым оттенком.