Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО

Во время проведения Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Иенсом Столтенбергом.

Целью встречи стало обсуждение темы качества политического диалога России и Североатлантического альянса. Также Лавров и Столтенберг коснулись и перспектив развития отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Китая Ван И Северную Корею и Иран. Встреча также прошла в рамках Генассамблеи ООН, идущей в данный момент в Нью-Йорке.