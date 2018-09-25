Российский правозащитник получил угрозу от украинского делегата после заседания СПЧ ООН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал РИА Новости о неприятном инциденте, произошедшем после одного из заседаний 39-й сессии Совета по правам человека ООН.

Как рассказал Молохов, он выступил с докладом о санкциях, введенных в отношении Крыма Соединенными Штатами, Евросоюзом и Украиной. А Сергей Пинчук рассказал о том, что на Украине ущемляются права крымских татар и призвал ООН оказать давление на Киев.

Выступление российских правозащитников стало неожиданностью для украинской делегации.

«Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», - заявил Молохов.

Ранее сообщалось, что выступление российской делегации, поведавшей об условиях, в которых живут крымчане после 2014 года, повергло членов ООН в шок.