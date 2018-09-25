Лавров обсудил с главой китайского МИД КНДР и СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Китая Ван И Северную Корею и Иран. Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН, проходящей сейчас в Нью-Йорке.

Дипломаты встретились с целью обсуждения вопросов, касающихся Корейского полуострова и Ирана.

Между тем, ранее Сергей Лавров выразил полное непонимание на тему того, что происходит с российскими гражданами, которые верят обвинениям в шпионаже задержанного в Норвегии гражданина России.