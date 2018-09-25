Российские офицеры провели гумакцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой было выдано 450 продовольственных наборов общей массой 1,95 тонны. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В детском приюте при монастыре в населенном пункте Сейд-Ная провинции Риф Дамаск совместно с Всероссийской общественной организацией «Боевое Братство» проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 60 школьных рюкзаков.

В одном из районов города Алеппо продолжаются акции по раздаче свежего хлеба всем нуждающимся.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 1941 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3026,89 тонны.