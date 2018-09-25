В МИД РФ назвали пропагандой обвинения задержанного в Норвегии россиянина в шпионаже
Лавров отметил, что не понимает, что происходит с российскими гражданами, которые верят подобным обвинениям в адрес России.
Фото: MFA Russia Press Service, Globallookpress
Глава МИД России Сергей Лавров назвал пропагандой заявления о том, что задержанный в Норвегии россиянин является шпионом. Так он ответил на вопрос журналиста о задержанном в Норвегии россиянине.
«Ваш мозг был промыт пропагандой? Мы не понимаем, что происходит с нашими гражданами», - сказал Лавров.
Также Сергей Лавров заявил, что готов встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в случае такой инициативы с его стороны.