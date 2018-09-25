Главу «Нафтогаза» оштрафовали за отказ предоставить данные о премиях

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен (около $60) за отказ предоставить данные о премиях за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом пишут «Украинские новости».

Коболева обвиняют по статье «Невыполнение законных требований депутата».

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» намерен добиваться в Стокгольмском арбитражном суде от российского «Газпрома» компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и стоимостью, которую установил суд.