Боевики в Сирии обстреляли гумкоридор в Идлибе - Минобороны РФ

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* («Джабхат Ан-Нусра»)* обстреляли из 82-миллиметровых минометов гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу эд-Духур. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, всего было выпущено 20 мин. Целью обстрела было попрепятствовать выходу беженцев с территорий, подконтрольных боевикам. Отмечается, что в течение всего дня выход беженцев по гуманитарному коридору не осуществлялся.

Всего же боевики, действующие в зоне деэскалации, нанесли удары по восьми населенным пунктам провинции Латакия и двум районам города Алеппо.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра») - террористические организации, запрещенные в России.