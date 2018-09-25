В метро Санкт-Петербурга активистки обливали мужчин раствором с отбеливателем

В Санкт-Петербурге провели акцию против мэнспрединга – свойственной мужчинам привычки сидеть в общественном транспорте с раздвинутыми ногами. Видео опубликовала ее организатор Анна Догвалюк на Youtube-канале.

На кадрах запечатлено, как девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, который занимают больше одного места.

В титрах говорится, что во время съемок пострадали 70 особей. Для проведения акции потребовалось 30 литров воды и шесть литров отбеливателя. Концентрация использованной смеси в 30 раз превышает ту, которая применяется в домашнем хозяйстве.

Организатор утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к «к отвратительному явлению, с которым борются во всем мире». Она читает, что привычка занимать больше одного мечта в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами можно рассматривать как откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам. Догвалюк отмечает, что проблема до сих пор умалчивается в России. По ее словам, целью этого видео является создание законодательного запрета и ответственности за мэнспрединг.