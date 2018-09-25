Лавров расцеловал президента Хорватии на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретились «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию в регионе Западных Балкан.

Перед началом переговоров Сергей Лавров радушно приветствовал президента Хорватии и поцеловал ее в щеку, сопроводив к креслу.

По данным МИД России, в ходе переговоров стороны подтвердили обоюдное согласие развивать взаимовыгодное сотрудничество, наполнять его новыми инициативами. Особое внимание было уделено ситуации в регионе Западных Балкан.