Участники заседания ООН удивились жизни крымчан

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что доклад о блокаде Крыма властями Украины, который был сделан во время сессии Совета по правам человека ООН, поверг в шок участников заседания. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Молохова, действия украинских властей в 2014-2017 годах по водной, энергетической, транспортной, продовольственной и товарной блокаде Крыма привели к массовым нарушениям прав человека в регионе.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за санкций ЕС и США жители полуострова ограничены в свободе перемещения, так как в 2014 году ЕС запретил выдавать визы крымчанам во всех визовых центрах, расположенных на территории РФ.