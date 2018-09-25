Бойцы ВСУ перестреляли друг друга в состоянии алкогольного опьянения

Боец ВСУ получил огнестрельное ранение в ходе потасовки, возникшей на взводном опорном пункте 534-го батальона 128-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Гранитное. Об этом на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниила Безсонов.

Еще один случай небоевых потерь зафиксирован на наблюдательном пункте 503-го батальона 36-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Водяное. Там в результате неосторожного обращения с ручной гранатой РГД-5, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, получил осколочные ранения матрос ВСУ.

Как отметил Безсонов, жертвами последствий конфликтов между военнослужащими на почве злоупотребления спиртных напитков становятся не только рядовые, но и офицеры.

Так, от огнестрельных ранений, полученных в госпитале на почве бытовой ссоры между пьяными украинскими боевиками, скончался командир второго взвода четвертой второго батальона 128-й горно-штурмовой бригады капитан ВСУ.

Все случаи командирами бригад представлены как боевые потери.