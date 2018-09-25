Могерини отказалась пить кофе из чашки Небензи на Генассамблее ООН

«На полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась запланированная встреча главы МИД России Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по внешней и оборонной политике Федерикой Могерини.

В начале встречи, когда все участники переговоров проходили в зал и садились за стол, Сергей Лавров предложил Могерини выпить чашечку кофе. Она не отказалась и Лавров попросил принести кофе для «друзей».

«Сделайте парочку кофе нашим гостям», – сказал Лавров.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отдал Могерини свой кофе, однако она вежливо отказалась.