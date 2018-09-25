Следователи назвали вероятную причину пожара в многоэтажном доме в Саратове

Неосторожное обращение с огнем - наиболее вероятная причина пожара в Саратове. Об этом заявили в региональном управлении следственного комитета.

Одна из квартир в многоэтажке загорелась накануне вечером. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. В результате один человек погиб, еще пятеро доставили в больницы.

Из здания эвакуировали более 70 человек. Уже ночью все они смогли вернуться домой.

В загоревшейся квартире проживала пожилая женщина с двумя сыновьями, одному из них выбраться из огня не удалось. Специалисты исключили версию взрыва газа, а также каких-либо неисправностей с плитой и газовым оборудованием. По предварительной версии, очаг возгорания находился не на кухне, а в одной из комнат.