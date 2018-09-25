Эрдоган предложил реформировать ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что ООН необходима реформа. Он считает, что нужно расширить состав постоянных членов Совета Безопасности.

По его словам, Турция не хочет, чтобы ООН превратилась в организацию, за которой закрепилась бы репутация провалов.

Турецкий лидер отметил, что мир уже не тот, каким он был после Второй мировой войны.

«Здесь, в этом зале, — представители 194 стран. И почему 194 страны не должны быть представлены в Совете Безопасности? Почему по принципу ротации у них не могло бы быть постоянного места в совете?», - задал вопросы он.

Он отметил, что в данный момент пять постоянных мест в совете, а остальные временные, которые вообще не имеют никакой власти. Эрдоган добавил, что если ограничивать реформу ООН бюджетом, то это никогда не будет содействовать решению реальных проблем.

Турецкий президент подчеркнул, что нужно повысить уровень эффективности организации, что является особо важным для будущего планеты.

В мае 2018 года Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. По его словам, в политике ООН действуют «двойные стандарты», и он возмущен бездействием организации.