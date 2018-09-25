Трамп призвал к изменению в работе ОПЕК

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что ему не нравится деятельность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

«ОПЕК и страны — члены ОПЕК, как всегда, обворовывают остальной мир. Мне это не нравится и никому не должно нравиться», — заявил Трамп.

Он отметил, что ОПЕК пользуются защитой США и вводят завышенные цены на нефть, в связи с чем должны изменить курс своей работы и начать снижение цен.

Ранее сообщалось, что зал Генассамблеи ООН встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа. Американский лидер признался, что «не ожидал такой реакции».

В своей речи на Генассамблее ООН Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана, а также призвал к урегулированию ситуации в Сирии.