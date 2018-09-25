Такая политика ведет к ухудшению ситуации - МИД РФ о санкциях США в отношении Венесуэлы

МИД РФ заявил, что Москва категорически не приемлет практику санкционного давления США против Венесуэлы и ее политических деятелей.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, такая политика ведет к ухудшению ситуации и не помогает решить проблемы.

Ранее США ввели санкции против жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии, а также в отношении главы Минобороны страны Падрино Лопеса. Ограничения также коснулись трех венесуэльских компаний и самолета G200 с бортовым номером N488RC.