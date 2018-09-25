Речь Трампа на Генассамблее ООН встретили смехом

Зал Генассамблеи ООН встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа. Американский лидер признался, что «не ожидал такой реакции».

Трамп начал свою речь с того, что рассказал о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом.

Он отметил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники за такой же промежуток времени. После этого зал рассмеялся. Трамп тоже не выдержал и улыбнулся. На его лице было заметно смущение.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — сказал Трамп.

После этого, несмотря ни на что, Трамп продолжил рассказывать о росте американской экономики.

В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана, а также призвал к урегулированию ситуации в Сирии.