Речь Трампа на Генассамблее ООН встретили смехом
Трамп начал свою речь с того, что рассказал о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом.
Фото: Li Muzi Xinhua, Globallookpress
Зал Генассамблеи ООН встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа. Американский лидер признался, что «не ожидал такой реакции».
Трамп начал свою речь с того, что рассказал о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом.
Он отметил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники за такой же промежуток времени. После этого зал рассмеялся. Трамп тоже не выдержал и улыбнулся. На его лице было заметно смущение.
«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — сказал Трамп.
После этого, несмотря ни на что, Трамп продолжил рассказывать о росте американской экономики.
В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана, а также призвал к урегулированию ситуации в Сирии.