Савченко заявила, что ей необходима операция

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Киеве, во вторник на заседании киевского суда заявила, что ей нужна операция. Об этом сообщило РИА Новости.

Она заявила, что планирует потребовать предоставления ей необходимой медицинской помощи.

Генпрокуратура Украины считает, что Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об ограничении для Савченко, главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и их адвокатов, сроков изучения материалов дела. Прокуратура просит суд дать им на ознакомление с делом 25 дней.