«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» $110 млн за разницу в стоимости газа

Украинский «Нафтогаз» намерен добиваться в Стокгольмском арбитражном суде от российского «Газпрома» компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и стоимостью, которую установил суд.

«Мы через арбитра вынудим «Газпром» компенсировать нам разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который должен был быть по изменённому в арбитраже контракту», - приводит РИА Новости слова коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По словам Витренко, речь идет о сумме компенсации в более чем $110 млн. С марта этого года «Газпром» должен был продавать газ на уровне немецкого рынка, однако не выполнил свои обязательства.