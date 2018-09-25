Ушла из жизни актриса Людмила Любимова

Актриса Людмила Любимова умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра.

В театре рассказали, что скорбят в связи со смертью Любимовой и приносят соболезнования родным и близким актрисы. Прощание с артисткой пройдет 27 сентября в 11:00 в театре.

Людмила Любимова работала в Александринском театре с 1967 года. За это время она сыграла более 40 разных ролей.