Трамп высказался о полной зависимости Германии от России

Президент США Дональд Трамп призвал Германию изменить курс во избежание зависимости от России.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она незамедлительно не изменит свой курс», - заявил Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что зависимость от одного поставщика делает государство уязвимым для вымогательств и запугиваний.

Ранее в ходе своего выступления Трамп заявил о необходимости деэскалации военного конфликта в Сирии.

По словам американского президента, любое политическое решение конфликта в САР должно включать план по взаимодействию с Ираном.