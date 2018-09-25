Жертвами наводнений и оползней в Индии стали 25 человек

На севере Индии в результате наводнения 25 человек погибли и еще по меньшей мере 45 числятся пропавшими без вести. Известно, что 35 из них - студенты местного университета. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Между тем в регионе разрушены сотни домов, размыты дороги, уничтожен урожай. В некоторых районах закрыты учебные заведения. Причиной стихийного бедствия в Индии стали муссонные дожди. По последним данным, в этом году из-за наводнений, которые они вызвали, погибли более 1400 человек.