В Германии обнародованы результаты расследования в отношении священников-педофилов

Эстония сегодня встречает папу римского. Понтифик посещает страны Балтии в связи со столетием их независимости. Позади Латвия и Литва, где одними молитвами не обошлось.

В Каунасе пришлось опять говорить о педофилии: девять лет назад этот город потрясло дело Драсюса Кедиса. Этот человек застрелил судью, совратившего его дочь. Власти тогда пытались скрыть случаи педофилии в своих высших эшелонах. И сейчас эстонцы обратились к папе Франциску как к одному из ведущих мировых борцов с этим пороком.

С другой стороны, вряд ли у понтифика есть выбор. Собственный клир просто не дает передохнуть от гнусной темы. Обвинения сыплются на католическое священство буквально повсюду, где есть приходы Ватикана. В Германии сегодня увидело свет расследование, которое четыре года готовили по поручению Римско-католической церкви.

Итоги его ужасны: за последние 70 лет более трех тысяч детей подверглись насилию или были избиты католическими священниками. Изучено 40 тысяч личных дел из 30 немецких приходов. При этом меньше половины насильников понесли наказание. В большинстве случаев это было дисциплинарное взыскание. В худшем - перевод в другой приход.