Трамп заявил о необходимости деэскалации военного конфликта в Сирии

Президент США Дональд Трамп, в ходе выступления на заседании 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что общей целью в Сирии являются деэскалация военного конфликта и политическое решение.

«Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы добиться деэскалации военного конфликта наряду с политическим решением, которое будет учитывать волю сирийского народа. Мы призываем активизироваться мирный процесс под эгидой ООН. Я хочу заверить вас в том, что США отреагируют, если режимом Асада будет использовано химическое оружие», - сказал Трамп.

По его словам, любое политическое решение конфликта в Сирии должно включать план по взаимодействию с Ираном.