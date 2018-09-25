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Мусорный ветер Челябинска: городу грозит экологическая катастрофа

Евгения Плескова
18:50 25.09.2018
Мусор с улиц не вывозят как минимум неделю. В ситуацию уже вмешалась прокуратура.

В Челябинске объявлен режим повышенной опасности из-за катастрофической ситуации с вывозом мусора. После переноса свалки за черту города Челябинск буквально скрылся под горами отходов со всеми вытекающими последствиями, которые в первую очередь отразились на местных жителях.

«Идешь - тут же запах, детская площадка... кто-то может и подобрать, если мамочки не углядят», - возмущается местная жительница.

Ей вторят и другие горожане.

«Зловонный запах… мухи, крысы появляются», - сетует пожилая челябинка.

И такая картина почти в каждом дворе. 11 сентября власти закрыли городскую свалку, которая за 70 лет полностью исчерпала свой ресурс. В качестве альтернативы ввели временный полигон - в 50 километрах от центра. Часть операторов, занимающихся вывозом отходов, съездили туда пару раз и отказались. Мол, так все на бензин уйдет.

 «Пришли к выводу, что перевозки для нас теперь убыточны. Те доходы, которые мы могли получить по старым тарифам, не дотягивают даже по себестоимости», - объяснил директор одной из компаний-перевозчиков Александр Бояркин.

В администрации такие объяснения называют откровенным саботажем. По мнению чиновников, перевозчики воспользовались ситуацией, чтобы поднять тарифы. Более того, как заявили в администрации, расходы подрядчикам готовы компенсировать, для этого выделена специальная субсидия.

 «Есть субсидии, вам сейчас выгодной возить, в минус не сработаете, десять организаций спокойно возят, у пяти-шести возникают вопросы», - объяснил  советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

К спору уже подключилась прокуратура. Виновного в коллапсе пообещали наказать. Замену бунтующим мусорщикам сейчас в экстренном режиме пытаются найти в соседних городах и даже областях - Свердловской и Курганской. Для этого из бюджета дополнительно выделено 14 миллионов рублей. Мусор обещают убрать в течение десяти дней.

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