Символ единства армии, веры и общества - Валерий Востротин о строительстве главного храма ВС РФ

На территории подмосковного парка «Патриот» скоро появится главный храм ВС РФ. Обширный храмовый комплекс спроектирован в русско-византийском стиле и призван объединить всех верующих военнослужащих и гражданских. Инициатива строительства собора принадлежит главе оборонного ведомства Сергею Шойгу.

Храм будет символизировать духовность русского воинства, не раз встававшего на защиту Отечества. Каждый из приделов будущего комплекса посвятят святому - покровителю одного из родов войск. Это будет уникальный объект, включающий в себя мультимедийный музейно-выставочный комплекс, посетители которого смогут узнать о различных героических эпизодах из истории русского воинства.

Инициативу Сергея Шойгу активно обсуждают политические деятели, артисты, журналисты и сами военные. Не остался в стороне и председатель «Союза десантников России» Валерий Востротин.

«Мне довелось побывать на церемонии закладки первого камня будущего главного храма Вооруженных Сил РФ. Я посмотрел место, где он будет стоять, посмотрел проект, как он будет великолепен, и подумал: а если по этой дороге поедут французы или немцы, которые дважды пытались подойти к нам по Смоленской дороге, и увидят этот символ русской веры, символ военной славы, воплощенной в православном храме? Наверное, это правильно. С большим удовольствием об этом подумал.

Десантники давно пытаются совместить понятия религии, вооруженных сил и общества. Ежегодно в день Ильи Пророка на Ильинке мы проводим молебен. А теперь это будет на высшем уровне.

Это здорово, тем более что первый камень заложен в год столетия образования наших вооруженных сил, а ко Дню Победы, очередной годовщине, он будет построен», - сказал Востротин.

Если вы тоже готовы оказать помощь и пожертвовать на строительство храма, то всю интересующую информацию можно найти на нашем сайте, пройдя по этой ссылке.