Глазированные сырки оказались опасными для здоровья

Экспертный центр союза потребителей «Росконтроль» совместно с ФГАНУ «ВНИМИ» провел исследование глазированных сырков и выявил множественные нарушения в процедуре их производства.

Проверка выявила использование консервантов в производстве всех образцов. Этот факт, согласно ГОСТ, обязывает производителей указывать, что сырок - именно «творожный продукт». Результаты исследования опубликовало издание «Известия».

Не соответствует действительности маркировка о пищевой ценности. Помимо этого, только один образец оказался покрыт настоящей шоколадной глазурью. Впрочем, в качестве оправдания эксперты подчеркнули, что остальные производители и не указывали, что их продукт в «шоколадной глазури».

В целом эксперты пришли к выводу, что творожные сырки лучше не покупать.