Путин обсудил состояние и перспективы российской экономики с главой Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин доложил сегодня президенту России Владимиру Путину о состоянии и перспективах российской экономики.

По его словам, основные показатели стабильно растут: и ВВП, и инвестиционная акивность, в целом положительная динамика и по инфляции, которая держится в рамках прогнозных показателей и сейчас не превышает 3%.

Хорошие результаты демонстрирует рынок труда, так как безработица опустилась до уровня 4,7%. Реальные зарплаты, по словам Орешкина, в первом полугодии выросли более чем на 8,5%, чего не было последние шесть лет. Глава Минэкономразвития отметил также влияние на российскую экономику важных событий, которые происходят на внешних рынках.