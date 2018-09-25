В Сети появилось видео движущейся в сторону Закарпатья колонны ВСУ

В Сети появилось видео, на кадрах которого, по утверждениям автора публикации, колонна военной техники ВСУ движется в сторону Закарпатья со стороны Львовской области.

На видео патрульный автомобиль сопровождает колонну, в которой едут танки с украинскими флагами.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киев рассматривает возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады ВСУ в населенном пункте Берегово Закарпатской области.