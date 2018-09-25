Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за смелость

Президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за смелость и то, что он делает.

При этом Трамп отметил, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации.

Американский лидер также заявил о необходимости деэскалации конфликта в Сирии и политического урегулирования.

«Мы призываем активизироваться мирный процесс под эгидой ООН. Я хочу заверить вас в том, что США отреагируют, если режимом Асада будет использовано химическое оружие», - заявил Трамп.

По его словам, любое политическое решение конфликта в Сирии должно включать план по взаимодействию с Ираном.