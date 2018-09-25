Истязавшая приемных детей супружеская пара предстала перед Зеленоградским судом

Во вторник в Зеленограде прошло первое заседание в закрытом режиме по делу супругов Дель, которые обвиняются в истязании приемных детей.

В семье воспитывалось 13 детей, в том числе восемь приемных. Скандал разгорелся в январе 2017 года, когда в полицию обратилась воспитательница детского сада, куда ходил один из малышей. На ребенке она заметила множество синяков и ссадин. Мальчик рассказал, что его избил отец. После этого было возбуждено уголовное дело. Органы опеки изъяли у родителей десять детей. По версии следствия, супруги о них не заботились, жестоко обращались и не раз избивали.