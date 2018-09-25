Порошенко возглавил антирейтинг среди кандидатов в президенты Украины

Петр Порошенко вновь возглавил антирейтинг возможных кандидатов на пост главы Украины. За действующего лидера страны не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 50% избирателей. Об этом свидетельствуют обнародованные данные социологической группы «Рейтинг».

До четверти опрошенных отказались поддерживать лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, бывшего премьера Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, экс-премьера Арсения Яценюка и сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко. Против лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича и лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока высказался каждый шестой респондент. При этом лишь 16% опрошенных уверены в честности предстоящих президентских выборов. Две трети респондентов твердо убеждены в обратном.

Ранее Петр Порошенко уже возглавлял антирейтинг возможных кандидатов на пост президента, когда в конце апреля социологи из «Рейтинга» проводили подобный опрос.

Очередные выборы главы государства состоятся на Украине весной 2019 года.

Действующий президент Петр Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Но многим экспертам очевидно, что он пытается набрать себе голоса националистически настроенного электората. Разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве тому подтверждение.

Что дальше в планах Порошенко? Об этом с ведущей программы «Между тем» поговорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Смотрите премьерный выпуск 25 сентября в 23:15 на «Звезде».