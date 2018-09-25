США внесли в санкционный список жену президента Венесуэлы и главу Минобороны страны

США ввели санкции против шести человек, включая жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию, а также главу Минобороны страны Падрино Лопеса. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов Америки.

Также ограничения введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Америки.

В список попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие «Гамма», Научно-исследовательский институт «Вектор», Научно-производстенное предприятие подводных технологий «Океанос», Конструкторское бюро «Авиадвигатель» и несколько других российских компаний.

Для организаций, попавших в санкционный список, предусмотрены меры в качестве презумпции отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.